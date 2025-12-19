 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale

Se concretó una nueva donación de Capullos al servicio de Neonatología del hospital

Se trata de un monitor multiparamétrico con medición arterial invasiva para brindar atención de calidad a bebés en grave estado. El costo de la misma es de 1.800 dólares.

19 Dic, 2025, 20:51 PM

Este viernes se concretó una nueva donación de la ONG Capullos al servicio de Neonatología del Hospital Centenario.

 

Al respecto, la Dra. María Inés Roldán, jefa de Neonatología, detalló que “nosotros teníamos uno que donó Capullos hace 10 años, que en estos momentos está en reparación, entonces a través de la gestión de las chicas hemos logrado incorporar un segundo monitor”.

 

Acerca de la funcionalidad del monitor multiparamétrico con medición arterial invasiva, la especialista explicó que “es muy importante porque en los bebés que están graves permite el manejo de las drogas de acuerdo a los valores de la presión arterial que se están midiendo en forma constante. Entonces, sirve para modificar las drogas y ayudar a controlar el estado de gravedad de ese paciente”.

 

“Es otra cosa más que tenemos que agradecer desde el servicio a la ONG Capullos por todo con lo que han colaborado este año con nosotros”, destacó Roldan.

 

Por su parte, la referente de la ONG Capullos Adriana Darré expresó su alegría al entregar esta aparatología que era muy importante para el servicio: “Pedimos presupuesto a los bioingenieros de Villa Elisa, a los cuales ya les hemos comprado los paneles de gases medicinales. Así que se solicitó presupuesto por este monitor, estaba a nuestro alcance y felizmente fue comprado y hoy entregado a la NEO”.

 

“Como siempre decimos esto es gracias al aporte de todos los socios y a la gente que colabora con Capullos con el alquiler de vajillas, nosotras las chicas que formamos Capullos estamos muy felices siempre de poder colaborar con el servicio de NEO, con toda esta aparatología tan necesaria para la salud de los bebés”, concluyó.

