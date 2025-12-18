La Orquesta Yaguarí Guazú cerró el año presentando a más de 85 alumnos

Durante el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, el Patio de De Deken fue escenario del talento, el esfuerzo y la emoción de las presentaciones de más de 85 alumnos.

La Orquesta Yaguarí Guazú de Gualeguaychú celebró su cierre de año con dos jornadas consecutivas de presentaciones, el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, en el Patio de De Deken. En el evento estuvieron presentes la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carrazza; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; los concejales Vanina Basaldúa, Raymundo Legaria y Juan Pablo Castillo, familiares, amigos y seguidores de la orquesta, quienes colmaron el espacio para acompañar y disfrutar del trabajo realizado durante todo el año por los estudiantes.

La actividad incluyó una pequeña muestra musical y la entrega de certificados de las cátedras de contrabajo y violonchelo, violín, viola, clarinete y flauta. A lo largo de ambas jornadas, los alumnos subieron al escenario para presentarse de manera individual, en dúos o en grupos, demostrando el crecimiento técnico y artístico alcanzado. Cada interpretación logró cautivar al público, que respondió con cálidos aplausos y un clima de profunda emoción.

Durante la actividad la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carrazza transmitió el saludo del intendente y expresó: “Sentimos un gran orgullo por el camino recorrido por la orquesta, por el valor social y cultural que representa” y destacó “el esfuerzo de los estudiantes al animarse a tocar instrumentos que históricamente parecían lejanos para muchos guiados por el trabajo de los profesores y del equipo que sostiene el proyecto”.

También tomó la palabra el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, quien recordó los inicios de la orquesta como una inquietud que rápidamente encontró apoyo institucional y que hoy es una realidad consolidada, con alrededor de 90 alumnos. Asimismo, Castillo destacó “la evolución de los chicos en tan poco tiempo, el entusiasmo con el que participan y el fuerte sentido de compañerismo que se genera dentro de la orquesta” y adelantó que “que se están realizando gestiones para un futuro intercambio cultural con una orquesta infantil juvenil de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay”.

La Orquesta Yaguarí Guazú forma parte de un programa social y cultural de alcance provincial y municipal, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la música y a la formación artística de niños y jóvenes. Actualmente cuenta con 90 alumnos y con un equipo docente integrado por Santiago Veronesi (director y contrabajo/vientos), Penélope Hilarza (flauta y clarinete), Aranza Durandó (violonchelo), Mariel Sala (violín y viola), Manuel Regueyra (trombón y trompeta) y Juan Emilio Telechea (contrabajo), además de profesores de instrumentos de viento-metal como trombón y trompeta, con proyección de sumar nuevas cátedras.

