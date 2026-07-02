UnionBat: Programan primera reunión informal entre el sindicato y la empresa

Empresarios de la firma UnionBat y representantes del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, se reunirán entre lunes y martes de la próxima semana para analizar el conflicto en la planta del Parque Industrial Gualeguaychú.

Así lo confirmó a MÁXIMA el secretario del gremio, Martín Gómez, quien adelantó que “vamos a buscar todos los canales de diálogo para destrabar el conflicto”. Será el primer diálogo informal luego de los despidos.

Este jueves desde el gobierno entrerriano, a través de la Secretaría de Trabajo, se había convocado a una audiencia entre las partes, en el marco de la conciliación obligatoria.

Gómez dijo que para la reunión llegaron dos abogados enviados por la empresa, pero no los directivos. Por ello se convocó formalmente a una reunión de conciliación para el día 15 de julio.

Sin embargo, Gómez informó que los abogados se comprometieron a contactar al directorio para organizar una primera reunión informal para lunes o martes de la semana próxima.

“Adelantaron que van a acatar la conciliación y van a pagar los días, pero no hay materia prima para trabajar”, contó Martín Gómez.

El conflicto en Gualeguaychú involucra a la histórica fábrica de baterías Unión Bat (fabricante de Willard), la cual desvinculó a más de 100 empleados y cesó su producción en el Parque Industrial.

La empresa busca centralizar sus operaciones en Buenos Aires, mientras el sindicato denuncia un vaciamiento.