Actualizan datos de familias de Munilla y Pueblo Nuevo ante eventual crecida del río

El Gobierno de Gualeguaychú comenzó un operativo de actualización de datos de las familias que residen en los barrios Munilla y Pueblo Nuevo, como parte de las acciones preventivas que lleva adelante el Municipio ante las previsiones climáticas para los próximos meses. La iniciativa busca contar con información actualizada que permita fortalecer la planificación y brindar una respuesta rápida y organizada en caso de que las condiciones hidrológicas así lo requieran.

Previamente al inicio del trabajo territorial, se realizó una reunión de coordinación encabezada por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, junto a promotores de salud que estarán a cargo de las recorridas puerta a puerta. Durante el encuentro se compartieron los lineamientos del operativo y la información necesaria para responder las consultas que puedan surgir durante el contacto con los vecinos.

"El operativo se realiza puntualmente en las zonas más vulnerables a inundaciones. Como el trabajo es puerta a puerta, desde Protección Civil brindamos al personal información sobre la situación actual del río, las previsiones climáticas y los pronósticos relacionados con la ocurrencia del fenómeno de El Niño, para que puedan transmitir información clara y precisa a cada familia", explicó Bozzani.

El funcionario agregó que también se explicó el funcionamiento de los operativos de Defensa Civil y los canales oficiales de comunicación. En ese sentido, recordó que la información sobre la evolución del río puede consultarse a través de la página web del Municipio, mientras que la línea 103 y el WhatsApp 3446-628885 están destinados exclusivamente a emergencias y solicitudes de evacuación, y no a consultas sobre la altura del río.

La actualización de la información permitirá verificar la situación actual de las familias que viven en sectores potencialmente afectados por una crecida, identificar personas mayores, personas con discapacidad y otras situaciones que requieran atención prioritaria, incorporando esos datos a los protocolos municipales de asistencia y respuesta.

Esta acción forma parte del trabajo preventivo que el Gobierno de Gualeguaychú viene desarrollando junto a las comisiones vecinales y distintas áreas municipales, fortaleciendo el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y la planificación territorial. Durante la presente semana, el operativo continuará en los barrios San Francisco, La Ribera, Los Espinillos y La Cuchilla, donde los equipos municipales realizarán la misma actualización de información para seguir fortaleciendo los protocolos de prevención y asistencia. A través de estas tareas, el Municipio continúa priorizando la prevención, la organización comunitaria y el acompañamiento cercano a los vecinos para actuar con anticipación frente a posibles contingencias.

Temas PREVISION CLIMATICA