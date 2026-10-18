Gualeguaychú celebra hoy 243 años de historia. Este lunes rendirá homenaje a sus fundadores

Gualeguaychú celebra este domingo 18 de octubre el 243.º aniversario de su fundación, una fecha que invita a reencontrarse con los orígenes de la ciudad, reconocer las huellas de quienes construyeron su historia y renovar el sentido de pertenencia de toda la comunidad.

En el marco de esta conmemoración, el Gobierno de Gualeguaychú realizará el acto oficial este lunes 19 de octubre, a las 10:30 h, en la Plaza de los Antepasados, ubicada en la intersección de Asisclo Méndez y Ayacucho. La ceremonia reunirá a autoridades, instituciones, establecimientos educativos y vecinos para rendir homenaje a quienes formaron parte de la historia local.

Una historia que comenzó en 1783

La fundación oficial de Gualeguaychú tuvo lugar el 18 de octubre de 1783, cuando Tomás de Rocamora, por disposición del virrey Juan José de Vértiz, organizó la población y dispuso el traslado del asentamiento original hacia terrenos más elevados, menos expuestos a las crecientes del río y con mejores condiciones para su desarrollo.

El lugar elegido para establecer la Villa de San José de Gualeguaychú fue el entorno de la actual plaza San Martín. Allí, Rocamora dispuso el trazado urbano, la distribución de los solares y la ubicación de las principales instituciones civiles y religiosas, dando forma a la nueva población.

Sin embargo, la historia de la ciudad tiene raíces anteriores a ese acontecimiento. La Plaza de los Antepasados conserva un vínculo directo con los primeros asentamientos y constituye un espacio de especial valor para recuperar la memoria de quienes habitaron estas tierras antes de la fundación oficial.

En ese sector se encuentra la Capilla Nuestra Señora del Rosario, testimonio de la presencia de los primeros pobladores y de la importancia que tuvo este lugar en la conformación histórica de Gualeguaychú.

Un aniversario para encontrarnos con nuestra historia

A 243 años de su fundación, Gualeguaychú vuelve la mirada hacia su pasado para reconocer el camino recorrido y valorar la identidad que se construye generación tras generación.

La conmemoración invita a la comunidad a compartir este nuevo aniversario y a mantener viva la memoria de los hombres y las mujeres que fueron parte de los orígenes de la ciudad.

El programa del acto oficial

La ceremonia de este lunes comenzará con el ingreso de las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos participantes. Luego se entonarán el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos.

Posteriormente, se realizará una ofrenda floral frente al monumento a los Antepasados y tendrá lugar una oración litúrgica a cargo del sacerdote Jorge Almeida.

La directora de la Escuela N.º 88 Los Fundadores, profesora Adriana Casenave, pronunciará palabras alusivas a la fecha y, a continuación, se dirigirá a los presentes el presidente municipal, Mauricio Davico.

Tras el retiro de las banderas de ceremonia, la jornada continuará con presentaciones artísticas de estudiantes. Alumnos de la Escuela N.º 88 Los Fundadores interpretarán la Zamba de Gualeguaychú, dirigidos por los profesores Juan Marchesini y Laura Bernigaud. Luego, estudiantes de la Escuela Primaria N.º 233 Defensores del Oeste, presentarán el Vals a Gualeguaychú y El cosechero.

El Gobierno de Gualeguaychú invita a vecinos, instituciones y establecimientos educativos a participar de este homenaje a la historia y la identidad de la ciudad, este lunes 19 de octubre, a las 10:30 h, en la Plaza de los Antepasados, ubicada en Asisclo Méndez y Ayacucho.

Prensa municipal

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