Comenzaron las competencias del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

Gualeguaychú comenzó a vivir este lunes, una semana de competencias internacionales con el inicio del Campeonato Mundial Máster de Canotaje Maratón 2026. La primera jornada reúne 22 carreras individuales, correspondientes a distintas categorías masculinas y femeninas, con largadas programadas entre las 9 y las 16:10 h.

El encuentro deportivo reúne a más de 700 palistas inscriptos, con representantes de más de 40 países. Las competencias se desarrollan sobre el río Gualeguaychú, en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, donde la Costanera se convierte en uno de los principales espacios para acompañar las distintas pruebas.

Durante la jornada del lunes las competencias corresponden a la categoría máster, destinada a deportistas de diferentes franjas de edad. El programa incluye pruebas de kayak individual (K1) y canoa individual (C1), con recorridos de 11,8, 15,4 y 19 kilómetros, según la modalidad.

Algunas de las carreras incorporan porteos, instancias en las que los palistas deben salir del agua, trasladar sus embarcaciones por tierra y volver a ingresar al río para continuar el recorrido. Esta característica del canotaje maratón permite que los espectadores observen de cerca una parte importante de la competencia.

Las primeras largadas están previstas para las 9 h, con pruebas masculinas y femeninas de kayak individual. A partir de las 11 h comenzará un nuevo bloque de carreras masculinas, mientras que por la tarde se disputarán competencias femeninas de kayak y masculinas de canoa.

Cronograma del lunes 19 de octubre

Competencias de la mañana

9 h: K1 masculino máster de 65 a 69 años.

9:05 h: K1 masculino de 70 a 74 años y K1 femenino de 75 a 79 años.

9:10 h: K1 femenino de 65 a 69 años y K1 masculino de 70 a 74 años.

9:15 h: K1 masculino de 65 a 69 años.

11 h: K1 masculino de 35 a 39 años.

11:05 h: K1 masculino de 40 a 44 años.

11:10 h: K1 masculino de 55 a 59 años.

11:15 h: K1 masculino de 45 a 49 años.

11:20 h: K1 masculino de 60 a 64 años.

13:15 h: Primera ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 1 a 11.

Competencias de la tarde

14 h: K1 femenino máster de 35 a 39, 40 a 44 y 55 a 59 años.

14:05 h: C1 masculino máster de 35 a 39, 40 a 44, 50 a 54 y 60 a 64 años.

15:45 h: Segunda ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 12 a 18.

16:10 h: K1 masculino máster de 50 a 54 años y K1 femenino de 45 a 49, 50 a 54 y 60 a 64 años.

18 h: Tercera ceremonia de premiación del Mundial Máster y el Campeonato Panamericano, correspondiente a las carreras 19 a 22.

Una semana de competencias internacionales

La actividad continuará mañana, martes 20 de octubre, con las pruebas de embarcaciones dobles de la categoría máster, que incluirán competencias masculinas, femeninas y mixtas.

El miércoles 21 comenzarán las competencias de paracanotaje, con las primeras pruebas previstas a partir de las 14:30 h. Ese mismo día, a las 18 h, se realizará la ceremonia oficial de apertura del campeonato.

Desde el jueves 22 y hasta el domingo 25 se desarrollarán las competencias de las categorías juvenil, sub-23 y sénior, con pruebas de distancia corta y recorridos de maratón. El certamen concluirá el domingo con las últimas carreras, las premiaciones y la ceremonia de clausura.