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Guale

Cómo será el operativo de Tránsito por la Fiesta del 25 de Mayo

Esteban Izaguirre, de la Agencia de Seguridad, anticipó en RADIO MÁXIMA, los detalles de organización para la tradicional fiesta del 25 de Mayo en Gualeguaychú.

20 May, 2026, 10:06 AM

Participarán más de 70 stands, piden la colaboración de vecinos de la zona y de los padres de estudiantes para ajustarse a los tiempos de bloqueos de tránsito.

 

El funcionario Esteban Izaguirre resaltó en RADIO MÁXIMA, que habrá personal vigilando las vallas y otros elementos dispuestos por la organización, durante la madrugada. En tanto que el operativo de seguridad principal se extenderá desde las 7 de la mañana, hasta las 22 horas del lunes.

 

Los puntos principales serán sobre calle Aguado y Avenida Parque, y el segundo en España y Estrada.

 

Esteban Izaguirre - Subsecretario de la Agencia de Seguridad de Gualeguaychú
Esteban Izaguirre - Subsecretario de la Agencia de Seguridad de Gualeguaychú

 

“Son los dos lugares que se van a resguardar, también en José Ingenieros y Ayacucho”. El objetivo es evitar el ingreso de vehículos hacia la zona. Respecto a los vecinos que viven en el lugar, indicó que van a poder ingresar el domingo, pero el día lunes el “corte será mucho mayor”.

 

Asimismo, anticipó que el lunes va a haber una autorización de ingreso, desde las 7 hasta las 9 de la mañana, para los padres que requieran llevar elementos indispensables para los estudiantes, en el día.

 

“Necesitamos la colaboración de los padres para que todo sea más fluido y organizado. Entendemos que lo hacen para ayudar a sus hijos, pero la organización tiene que ser de tal manera que no esté en peligro la seguridad de las personas y tiene que respetarse. Si dejamos ingresar un vehículo, y atropella a una persona no va a ser grata la fiesta del 25”, dijo Izaguirre.

 

Piden acercar todos los elementos necesarios a descargar, con tiempo.

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