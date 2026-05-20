Cómo será el operativo de Tránsito por la Fiesta del 25 de Mayo

Participarán más de 70 stands, piden la colaboración de vecinos de la zona y de los padres de estudiantes para ajustarse a los tiempos de bloqueos de tránsito.

El funcionario Esteban Izaguirre resaltó en RADIO MÁXIMA, que habrá personal vigilando las vallas y otros elementos dispuestos por la organización, durante la madrugada. En tanto que el operativo de seguridad principal se extenderá desde las 7 de la mañana, hasta las 22 horas del lunes.

Los puntos principales serán sobre calle Aguado y Avenida Parque, y el segundo en España y Estrada.

Esteban Izaguirre - Subsecretario de la Agencia de Seguridad de Gualeguaychú

“Son los dos lugares que se van a resguardar, también en José Ingenieros y Ayacucho”. El objetivo es evitar el ingreso de vehículos hacia la zona. Respecto a los vecinos que viven en el lugar, indicó que van a poder ingresar el domingo, pero el día lunes el “corte será mucho mayor”.

Asimismo, anticipó que el lunes va a haber una autorización de ingreso, desde las 7 hasta las 9 de la mañana, para los padres que requieran llevar elementos indispensables para los estudiantes, en el día.

“Necesitamos la colaboración de los padres para que todo sea más fluido y organizado. Entendemos que lo hacen para ayudar a sus hijos, pero la organización tiene que ser de tal manera que no esté en peligro la seguridad de las personas y tiene que respetarse. Si dejamos ingresar un vehículo, y atropella a una persona no va a ser grata la fiesta del 25”, dijo Izaguirre.

Piden acercar todos los elementos necesarios a descargar, con tiempo.