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Guale ASFALTADO

La Municipalidad de Gualeguaychú continúa con el Plan de Asfaltado sobre 10 nuevas cuadras

Los trabajos se suman a las 20 cuadras que ya han sido pavimentadas en los últimos dos meses. Ahora las tareas se dividen entre dos sectores de Gualeguaychú, donde se les hace el tratamiento previo al asfaltado.

26 Sep, 2026, 19:37 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú avanza con los trabajos en el Cuadrante n° 3 del Plan de Asfaltado, con los trabajos de preparación para el asfaltado en las calles Vicente López y Planes y Avellaneda, ambas entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva; Pasteur, entre Martínez Paiva y Artigas; Batalla de Cepeda, entre Pasteur y Hernández; y Tratado de Pilar, entre Edison y Hernández.

 

En total, son 10 cuadras que juntas tienen 835 metros lineales y 4.968,50 metros cuadrados de superficie, en los cuales se realizaron los movimientos necesarios para la colocación del suelo cemento, una técnica que consiste en hacer un tratamiento necesario para lograr una base rígida y estable.

 

Pero además, también se avanza en el mismo contexto con los trabajos de desmonte en calle República Oriental del Uruguay, entre J. J. Franco y Boulevard Montana, en la zona norte de la ciudad.

 

Por su parte, el caso de República Oriental del Uruguay involucra una extensión de seis cuadras que tienen en total 370 metros lineales y 2.220 metros cuadrados pertenecientes al Cuadrante n° 5 a donde ya se realiza el proceso de desmonte para comenzar con el asfaltado.

 

El objetivo es que la calzada, una vez que sea pavimentada, sea capaz de soportar el tránsito vehicular sin deformarse ni agrietarse con el paso del tiempo, requisito indispensable antes de aplicar la carpeta asfáltica definitiva.

 

Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

 

La obra se enmarca en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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ASFALTADO CALLES MEJORAS Municipalidad

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