Comenzó la capacitación “La Cuestión Malvinas” con aval del Consejo General de Educación

Este martes 26 de mayo, en el Teatro del Puerto, se llevó a cabo el acto de apertura de la capacitación docente “La Cuestión Malvinas”. Se trata de una propuesta de formación destinada a docentes y estudiantes avanzados de nivel terciario y universitario, orientada a profundizar el abordaje histórico, político y pedagógico de la causa Malvinas en el ámbito educativo local.

La actividad es impulsada por el Área de Malvinas de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú, en un trabajo conjunto con la Dirección Gesta de Malvinas del Honorable Senado de la Nación. Cabe destacar que la iniciativa cuenta con la Resolución N.º 3401/25 del Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE), que declara de Interés Educativo al proyecto “La cuestión Malvinas: Soberanía y Educación”.

Del acto de apertura participaron el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la responsable del Área Malvinas municipal, Nora Dimotta; los capacitadores del Honorable Senado de la Nación, Jorge Flores y Carlos Gigliotico (subdirector de Gesta de Malvinas del Senado); y el veterano de guerra, docente y capacitador Esteban Tries, quien integra el equipo formativo de la propuesta. También estuvieron presentes la directora de la Departamental de Escuelas, Marta Irazábal y los concejales Raimundo Legaria, Juan Pablo Castillo y Vanina Basaldúa.

“Esta capacitación representa un paso muy importante porque pone en valor la enseñanza de la causa Malvinas desde una perspectiva educativa, histórica y profundamente humana. Hablar de Malvinas es hablar de identidad, de compromiso y de memoria, pero también de futuro y de formación ciudadana”, expresó el funcionario Olano durante la apertura y remarcó: “Es un orgullo para Gualeguaychú ser sede de la primera capacitación docente sobre la Cuestión Malvinas en Entre Ríos con aval oficial del CGE. Esto reafirma el compromiso conjunto entre el Estado, las instituciones educativas y la comunidad para seguir fortaleciendo la enseñanza de nuestra historia y de los valores vinculados a la soberanía nacional”.

Durante la jornada inaugural se remarcó la importancia estratégica de incorporar la temática Malvinas en las aulas como parte clave de la construcción de ciudadanía, entendiendo que la escuela cumple un rol fundamental en la transmisión de valores, el pensamiento crítico y la defensa de los derechos soberanos argentinos.

La capacitación se desarrolla en consonancia con la Ley Nacional de Educación N.º 26.206, la cual promueve el fortalecimiento de la conciencia nacional y el ejercicio pleno de la soberanía, incluyendo de forma transversal la enseñanza de la Cuestión Malvinas en todos los niveles del sistema educativo. En este sentido, la propuesta busca acercar herramientas conceptuales y didácticas para enriquecer las prácticas docentes cotidianas.

Las jornadas de formación continuarán dictándose con instancias presenciales en las que se trabajarán contenidos vinculados a la historia reciente, los procesos políticos, la soberanía nacional y las estrategias pedagógicas para el aula, reafirmando el compromiso municipal de mantener viva la causa Malvinas a través de la educación.

Municipalidad de Gualeguaychú

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