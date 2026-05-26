Invitan a una charla sobre cooperativismo

Este miércoles a las 18h, en Doello Jurado 479, se realizará una charla sobre cooperativismo y modelos de desarrollo económico. Organizan centro de estudios La Lupa y CGT Gualeguaychú.

Sobre el rol del cooperativismo, disertará el doctor Ricardo Etchemendy Abogado (UNL), notario y operador en resolución de conflictos. Cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública: fue Gerente General de la Lotería de Santa Fe, Presidente del IAFAS de Entre Ríos, Presidente del Ente de Reconstrucción Hídrica de Santa Fe, y se desempeñó durante casi dos décadas como Presidente del IPCYMER (2005-2023). Actualmente es Coordinador de Ordenamiento Territorial y Productivo de la Municipalidad de Paraná.

Sobre Modelos libertarios vs modelos de crecimiento económico con justicia social, disertará el contador Público Nacional, Leandro Rodríguez, Doctor en Ciencias Sociales (UNER), Especialista en Desarrollo Industrial y Tecnología, y en Docencia Universitaria. Docente ordinario a cargo de las cátedras de Política Económica Argentina, Teoría Económica, y Economía Política Argentina y Latinoamericana. Investigador de la UNER, autor de numerosas publicaciones académicas y libros sobre desarrollo económico, política industrial y estrategias macroeconómicas en Argentina.