Davico pidió respeto por el acto patrio y rechazó el escrache gremial durante el 25 de Mayo

En el marco del acto conmemorativo por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, expresó un fuerte mensaje de unidad, respeto y defensa de los valores patrios, al tiempo que cuestionó duramente el escrache protagonizado por integrantes de un gremio durante la celebración.

Ante miles de vecinos, familias, alumnos y docentes que participaron de la tradicional jornada patria, Davico remarcó la importancia de construir una sociedad basada en la convivencia y el respeto mutuo.

“Aún con nuestras diferencias trabajemos en la construcción de un país que merezca ser vivido por todos nosotros. Sigamos luchando por ser libres, porque la libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición”, expresó el jefe comunal durante su discurso.

El intendente destacó además el compromiso de la comunidad educativa y de las familias que participaron de la celebración “más de 2.000 alumnos y sus respectivas familias nos invitan cada año a recrear nuestras tradiciones, nuestras comidas típicas, nuestras costumbres y bailes”, señaló.

Sobre el final de su intervención, Davico lamentó lo sucedido durante el acto y pidió disculpas a los presentes por el episodio protagonizado por manifestantes gremiales.

“En un día tan importante como el Día de la Patria, donde todos somos iguales y tenemos la celeste y blanca atravesada en el corazón, no tenemos que permitir que pasen cuestiones como escraches de un gremio”, afirmó.

“Ustedes tienen todo el derecho de reclamar y de hacer lo que corresponda. Pero acá, en el día de la Patria, donde hay gurises que están desde las 3 de la mañana trabajando junto a sus padres, alumnos y docentes, acá no”, concluyó.