Tránsito asistido en la Ruta Nacional 12 por la densa niebla

Durante la madrugada de este martes, se utilizó la modalidad de “corte total con tránsito asistido entre el Km 85 y el Km 119 de RN12, desde el Peaje Zárate hasta Ibicuy (Entre Ríos”.

Así lo informó la empresa Autovías del Mercosur (AUMESA), que precisó que los cortes se realizaron desde la medianoche.

“Se solicita circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y GNA”, indicó la empresa..

La niebla también pudo observarse en la zona de ingresos a la ciudad, como Acceso Sur y ruta desde Pueblo Belgrano.