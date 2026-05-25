Unas 50 mil personas disfrutaron de la fiesta del 25 en Gualeguaychú

En el 25 aniversario de la gran Fiesta del 25 de Mayo, Gualeguaychú volvió a ponerse a la vanguardia de los festejos patrios con un despliegue de números artísticos y musicales que fueron disfrutados por alrededor de 50.000 vecinos y visitantes -según estimaciones de las fuerzas de seguridad y los organizadores- que se acercaron al Parque de la Estación para disfrutar de una celebración única.

La cifra de asistencia lograda este año es una de las más grandes que hubo en los 25 años de historia que tiene este festejo y superó ampliamente a los números registrados durante el año pasado. Además, el intendente Mauricio Davico adelantó que el año que viene la Fiesta del 25 de Mayo será de dos jornadas, por lo que se prolongarán aún más los festejos.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando por iniciativa del Gobierno de Gualeguaychú y de la Gobernación se homenajeó a la responsable de Protocolo y Ceremonial Silvia Videla, la impulsora en 2001 de los festejos del 25 de Mayo mediante esta modalidad, lo que marcó también un reconocimiento al esfuerzo que hace al día de hoy para que este festejo patrio sea cada vez más grande e importante.

Todo comenzó con el acto oficial que encabezaron el intendente Mauricio Davico y el gobernador Rogelio Frigerio, y tras las palabras de ambos en la pasarela del Corsódromo, se realizó el tradicional desfile de Veteranos y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas; veteranos de Bomberos Voluntarios; instituciones educativas, fuerzas armadas y de seguridad.

Posteriormente hicieron su paso las Agrupaciones Tradicionalistas “El Potrero”, “Centro Criollo”, “Unidos por la Tradición”, “Doña Lilia”, “Gaucha La Amistad”, “Los Criollos de la Gayola”, “La Amistad”, “13 de Febrero”, “9 de Julio”, “Defendiendo lo Nuestro”, “Dos Hermanas (Las Mercedes)”, “Los Orejanos” y “Los Gauchitos”, los que pusieron el color patrio durante el desfile a caballo.

Inmediatamente después, comenzaron los bailes tradicionales, primero el Vals a Gualeguaychú, luego el chamamé y finalmente uno de los momentos más esperados: el pericón más grande del mundo, donde más de 2.000 bailarines interpretaron la danza argentina, que este año contó con la presencia de grupos de adultos mayores provenientes de Paraná, Villa Elisa, Misiones y Tigre.

A continuación, comenzaron a desfilar por el escenario principal los músicos invitados que son parte del programa artístico de la jornada. La grilla está conformada por Los hermanos Gallay, Milton Galarza, Pampa Gallop, Bravio Folk, Matías Lescano, Lorenzo Fiorotto -que se destacó en el inicio del acto oficial entonando las estrofas del Himno Nacional-, Dúo Armónicos, Los Puebleros del Chamamé y Facundo López y Nery Vega.

Además, la fiesta contó con la actuación de Milagros Ramírez Ayala, más conocida como “La Mily”, una cantante de 14 años que comenzó su camino artístico a los 6 y ya formó parte de importantes festivales nacionales e internacionales.

La joven llegó con la producción del programa de TN "Re Despiertos", que emitirá el material logrado en Gualeguaychú este martes, a partir de la 1 de la madrugada. Vale destacar que el gran festejo es cubierto también por los medios provinciales El Doce y Canal 9, ambos de Paraná.

Al mismo tiempo, danzaron por la pasarela del Corsódromo a lo largo de toda la tarde diferentes compañías locales como Agrupación Folklórica Picardía Criolla, Ballet Raíces de Mi Pueblo y Grupo de Bombos Latidos, Ballet Folcklórico Uamá, Ballet Folclórico La Fronteriza, Academia de Danza Alejandra Neves, Compañía de Danza Cadencia, Escuela de Malambo en Yunta y Ballet Folcklórico Legado Gaucho.

Pero no todo sucedió dentro del Parque de la Estación, ya que sobre calle Estrada los 69 puestos montados por alumnos de la ciudad vieron pasar y pasear a decenas de miles de vecinos y visitantes, quienes consumieron los tradicionales platos patrios ante un colorido único e inigualable.

Finalmente, el broche de la jornada fue el candombe con 600 antorchas, un atractivo que desde el año pasado regresó para quedarse como cierre del espectáculo, un espectáculo visual y musical cargado de un ferviente sentimiento patriótico que con la caída del sol engalanó el final de la edición número 25 de la gran giesta del 25 de Mayo con esta modalidad organizada por el Gobierno junto a estudiantes, padres e instituciones.

Prensa Municipal