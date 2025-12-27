 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CONCIENTIZACIÓN

Repintaron ocho Estrellas Amarillas como parte de un programa de reeducación vial

Se desarrollaron en Gualeguaychú actividades prácticas de concientización en el marco del Convenio de Reeducación Vial para Probados y Condenados Condicionales.

27 Dic, 2025, 17:22 PM

Las acciones consistieron en el repintado de ocho Estrellas Amarillas en distintos puntos del ejido urbano, una tarea contemplada dentro de las resoluciones judiciales vinculadas a causas con probation y condenas condicionales, que incluyen reglas de conducta orientadas a la toma de conciencia sobre la violencia vial.

 

Las actividades fueron llevadas adelante por integrantes de ACIVERJUS, personal del área de Tránsito —dependiente de la Agencia de Seguridad— y personas que protagonizaron siniestros viales con víctimas y accedieron a juicios abreviados. En esta oportunidad participaron un joven de 19 años, una joven de 18 y un hombre de 37 años, quienes debieron cumplir estas y otras tareas como parte de las obligaciones impuestas por la Justicia.

 

Desde ACIVERJUS, su presidente Miguel “Pipo” Gandolfo destacó el compromiso asumido en el marco del programa y subrayó la importancia de estas acciones como herramientas de reflexión y concientización, que buscan generar memoria colectiva y promover una mayor responsabilidad en la vía pública.

CONCIENTIZACIÓN

