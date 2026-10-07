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Renuevan alerta naranja para Gualeguaychú y otros departamentos

Tormentas severas, abundante caída de agua y granizo de diversos tamaños, destaca el Servicio Meteorológico Nacional para varios departamentos entrerrianos. Las lluvias podrían superar los 100mm.

7 Oct, 2026, 19:30 PM
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Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón están dentro del alerta naranja para la noche de este miércoles, con la posibilidad de tormentas severas

 

Lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90km/h.

 

Precipitación acumulada entre 40 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

Unidad Civil de Emergencias- Servicio Meteorológico Nacional

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