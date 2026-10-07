Renuevan alerta naranja para Gualeguaychú y otros departamentos

7 Oct, 2026, 19:30 PM
Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón están dentro del alerta naranja para la noche de este miércoles, con la posibilidad de tormentas severas
Lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90km/h.
Precipitación acumulada entre 40 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Unidad Civil de Emergencias- Servicio Meteorológico Nacional
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