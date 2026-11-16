Cortes de calles planificados para esta semana por mantenimiento y bacheo

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:

Ayacucho y Rubén Darío (Corte total)

Ayacucho y J. Ingenieros (Corte total)

Montevideo 650 (Corte total)

Goldaracena, entre Pte. Perón y Eva Perón

Concordia 942 (Corte total)

Por otra parte, se recuerda a la comunidad que en la zona del Corsódromo también hay cortes totales en el perímetro del Parque de la Estación:

Mano este-oeste de calle Estrada, entre Aguado y Ayacucho.Mano oeste-este de calle Maestra Piccini, entre avenida Parque Cándido Irazusta y AguadoRocamora, entre Av. del Valle y Concordia

Por último, se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.