“Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta marca Siam de 150 cc, conducida por un joven de 22 años de edad, que circulaba por calle Rosario en sentido sur-norte, y un automóvil Chevrolet Agile, al mando de un hombre de 74 años, que transitaba por calle Juan José Franco en sentido este-oeste”, precisó el comunicado oficial. Concurrió para brindar asistencia, personal de la Comisaría Tercera.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario para recibir atención médica.

Según señala el informe “el médico policial informó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en fractura en uno de sus pies”.

Asimismo, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, que procedió a la retención de ambos vehículos y labró las correspondientes actas de infracción.

En el caso del automóvil, por carecer de seguro obligatorio vigente, mientras que, respecto de la motocicleta, por falta de licencia de conducir y cédula de identificación.