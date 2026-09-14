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Guale ACTIVIDAD

Charla sobre acceso a la Justicia y ciberseguridad dirigida a personas mayores

La actividad se realizará el miércoles 16 de septiembre, a las 14 h, en el Centro de Convenciones. Será gratuita y estará destinada a personas mayores de 55 años.

14 Sep, 2026, 10:33 AM
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En el marco del Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante una charla destinada a brindar herramientas y conocimientos que contribuyan a que las personas mayores puedan desenvolverse con mayor seguridad y autonomía.

 

La actividad se realizará el miércoles 16 de septiembre, a partir de las 14 h, en el Centro de Convenciones, y estará dirigida a personas mayores de 55 años. La participación será libre y gratuita.

 

Durante el encuentro se abordarán diferentes temáticas vinculadas con situaciones y herramientas de la vida cotidiana. Uno de los ejes será el acceso a la Justicia, con información orientada a acercar recursos y conocimientos que permitan a las personas mayores conocer y ejercer sus derechos.

 

Asimismo, se trabajará sobre ciberseguridad y prevención de riesgos digitales, con el objetivo de aportar herramientas para desenvolverse de manera más segura frente al uso cotidiano de dispositivos, plataformas y servicios digitales.

 

Otro de los temas será la nueva boleta digital de la Tasa Municipal, brindando información para acompañar a las personas mayores en la incorporación y utilización de esta modalidad.

 

La propuesta forma parte de la agenda que el Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano desarrolla durante septiembre por el Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, con distintas instancias orientadas a fortalecer la autonomía, la participación, el acceso a derechos y el buen trato.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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