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Guale PREVENCION

Continúa la campaña de vacunación contra la leptospirosis

Equipos de la dirección de Veterinaria municipal recorrieron los barrios Manzoni y Cuchilla 4, donde realizaron la aplicación de dosis a 139 perros de diferentes edades.

14 Sep, 2026, 17:53 PM
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El Gobierno municipal completó un nuevo abordaje territorial en la zona norte. Equipos de la Dirección de Veterinaria recorrieron los barrios Manzoni, Cuchilla 4 y registraron la aplicación de dosis a 139 perros de diferentes edades.

 

En el marco de las acciones permanentes de prevención sanitaria y tenencia responsable de mascotas, la Dirección de Veterinaria realizó un nuevo despliegue territorial en los barrios Manzoni, Cuchilla 4 y alrededores.

 

El operativo se desarrolló de manera directa en el territorio mediante visitas domicilio por domicilio, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización a los vecinos de la zona. Las tareas se distribuyeron en cuatro jornadas consecutivas de la semana pasada —miércoles 9, viernes 11 y sábado 12 de septiembre— en el horario matutino.

 

Durante las intervenciones, los profesionales y personal técnico inmunizaron a un total de 139 caninos. Este tipo de abordajes puerta a puerta busca alcanzar la cobertura de aquellos animales que no son trasladados a los puntos fijos de atención o a los centros de salud barriales.

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