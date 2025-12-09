 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale DESARROLLO HUMANO

Continúan abiertas las inscripciones para los feriantes del Carnaval de Gualeguaychú 2026

El Gobierno de Gualeguaychú convoca a emprendedores, artesanos, productores y gastronómicos locales a sumarse a la Feria de Carnaval. El registro se realiza hasta el 12 de diciembre en la Secretaría de Desarrollo Humano.

9 Dic, 2025, 20:09 PM

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que continúan abiertas las inscripciones para los feriantes que deseen participar de las noches del Carnaval del País 2026. La convocatoria está dirigida a emprendedores, artesanos, productores y gastronómicos locales interesados en instalar su puesto en las inmediaciones del Corsódromo y ser parte del evento cultural y turístico más relevante de la ciudad.

 

El registro permanecerá habilitado hasta el 12 de diciembre y se realiza de manera presencial, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691. Quienes se acerquen deberán presentar la documentación requerida y podrán consultar en el lugar los requisitos correspondientes según el tipo de puesto que deseen instalar.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

DESARROLLO HUMANO CONVOCATORIA INSCRIPCIONES Municipalidad

