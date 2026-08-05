Referentes religiosos se capacitan en prevención comunitaria de consumos problemáticos

Con la participación de referentes de distintos cultos religiosos de la ciudad, comenzó la propuesta de Formación en Prevención Comunitaria de los Consumos Problemáticos, organizada de manera conjunta por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) de la Secretaría de Desarrollo Humano.

De la capacitación participan representantes de las iglesias Católica, Adventista del Séptimo Día, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Luterana, Evangélica del Río de la Plata, Getsemaní, Casa de Fe, Tiempo de Dios, Cristo Viene Pronto e Israelita, además de integrantes de Comunidad Jonás y de los equipos técnicos del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones, Área de Niñez Adolescencia y Familia (ANAF) y Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) La Esquina.

La apertura estuvo a cargo de la subsecretaria de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas de SEDRONAR, Silvia Pisano, y de la directora nacional de Estrategias de Prevención Integral de los Consumos, Lorena Puchetti, quienes presentaron los objetivos y ejes de la formación, orientada a fortalecer el trabajo preventivo en el territorio y la construcción de redes comunitarias de cuidado.

En representación del Gobierno de Gualeguaychú participaron Marcos Henchoz, asesor de la Dirección de Desarrollo Social, y Ricardo Rodríguez, integrante del Área de Relaciones Institucionales y Culto, quienes acompañaron el inicio de la propuesta destinada a referentes de comunidades religiosas y equipos técnicos vinculados con el abordaje de los consumos problemáticos.

La formación se desarrollará de manera virtual durante cuatro encuentros, programados para los días 4, 11, 18 y 25 de agosto, de 14 a 16 h. Durante el ciclo se trabajará sobre el paradigma de la complejidad, herramientas de prevención comunitaria, estrategias de cuidado, abordaje de las juventudes, consumos digitales problemáticos, entornos afectivos y construcción de redes de articulación comunitaria.

La propuesta brindará herramientas para fortalecer las acciones de prevención, contención y acompañamiento que las instituciones desarrollan en sus comunidades, a partir de un abordaje integral basado en la escucha, el cuidado y el trabajo articulado.

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