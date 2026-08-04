Carnaval de Gualeguaychú: anuncian dos camarotes, más pantallas led y mejoras en sector VIP

Esteban Centeno, productor del Carnaval de Corrientes, encabeza la propuesta aprobada por la Comisión del Carnaval del País para la próxima edición del espectáculo en Gualeguaychú. En la noche de este lunes se firmó el contrato.

“La familia de parte de mi madre, Farabello, es de Gualeguaychú y vengo siempre al Carnaval, desde calle Rocamora. Todos los años he ido al Carnaval, he pasado veranos enteros acá, tengo un gran conocimiento del espectáculo”, manifestó.

“La productora es una de las más grandes del litoral, producimos Ke Personajes, Tan Biónica, Fito Páez, Airbag…y desde 2024 hasta 2030 producimos el carnaval de Corrientes”, destacó.

Las mejoras anunciadas

“Lo más destacado es que queremos intervenir en sectores del corsódromo con poca utilidad, como algunas tribunas de madera que se tomó la decisión de retirarlas. Ahí vamos a montar dos camarotes de marcas muy conocidas, para el que quiera pagar por un servicio diferencial lo pueda hacer. Vamos a montar estructuras de cero para hacer algo diferente”, anticipó.

Detalló que “es al estilo Brasil. Es una ubicación que no es una tribuna, sino palcos que se van montando con estructuras de aluminio, camarotes para ver el desfile y además un patio perimetrado con mozos, una gastronomía diferenciada, hay living, sillones, es otra comodidad. Lo ideal sería, después, poder volcarlo a ladrillos”.

Precisó asimismo que “uno de los camarotes tendrá capacidad para 1200 personas, que es como un boliche, y el otro para 500-600 personas, un camarote más familiar con otras prestaciones, con otro diseño, ambos acompañados por marcas. Son camarotes de dos o tres pisos, quizás dos pisos y una terraza”.

También anunció Centeno que “vamos a poner muchas pantallas led en altura, y será un cambio notorio en el aspecto del corsódromo”, y añadió que “se mantendrá el mismo lugar de ingreso”.

Sector VIP

El empresario artístico mencionó que “también trabajaremos en los dos VIP para mejorar, y también con la gastronomía, queremos mejorar desde el ingreso hasta la zona de los baños”.

“Los cambios se van a notar en la parte estética. Vamos a ver cómo nos va este año, y dónde notamos que faltan mejoras. Buscamos potenciar lugares que estaban oscuros en el predio, ya tomamos medidas de cada rincón donde tenemos que intervenir, queremos mejorar en lo que podamos”.

Sobre el proyecto, indicó que “la idea es estar tres años, más uno de renovación, eso nos permite planificar. Dimos el ejemplo de Corrientes, donde el acuerdo nos permite encarar obras de infraestructura. Ahí eliminamos los baños químicos por baños estructurales”.

Finalmente, manifestó que “la comunicación la haremos junto con los sponsors, creo que la Comisión del Carnaval va a contratar una agencia para que lo haga”.