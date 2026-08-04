Detuvieron a un hombre acusado de robar la cartera de una remisera en una estación de servicio

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Cuarta alrededor de las 9, luego de que una mujer de 43 años, que se desempeña como remisera, denunciara que le habían sustraído su cartera del interior de su automóvil.

Según manifestó la víctima, había dejado el vehículo sin llave por un descuido y, al regresar, constató el faltante de la cartera, que contenía documentación personal y dinero en efectivo.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad del lugar, los investigadores lograron identificar a un sospechoso cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las registradas durante el hecho.

Con esa información, los efectivos localizaron y aprehendieron al hombre en inmediaciones de Roffo y Guido Spano. La investigación continúa para identificar al segundo individuo que aparece en las filmaciones y que también habría participado del ilícito.

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad, el sospechoso fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental. No obstante, al momento de la aprehensión presentaba varios cortes y heridas punzocortantes en ambas manos y en la pierna derecha. Según manifestó, las lesiones se produjeron durante una pelea con su acompañante luego de cometer el robo.

Antes de quedar alojado en sede policial, el hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Actualmente permanece detenido a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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