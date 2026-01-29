Podan los eucaliptus secos del Parque Unzué: convocarán a artistas para obras en los árboles

El funcionario anticipó además adelantó que muchos de estos árboles serán dejados en condiciones óptimas, para que sobre ellos se puedan realizar obras artísticas.

“Queríamos destinar estos árboles, para alguna intervención artística, como el Jesús de la Laguna, a la gente le gusta este tipo de actividades y se ha hecho en otras ciudades, por eso se están dejando a cuatro o cinco metros de altura y por eso no se corta desde abajo”, expresó.

Precisó que hay unos 300 eucaliptus y se hizo necesario podar en 50 en lugares más transitados. Se estima que los trabajos de poda y corte demandarán alrededor de dos meses. Mientras tanto, se fueron plantando especies nativas en otros sectores del Parque.

“Casi todos los árboles son eucaliptus camaldulencis, pero hay otras especies híbridas, que son naturales. Se traían las semillas y se plantaban. No son uniformes y las condiciones climáticas, las inundaciones, los fueron afectando y mató muchos de ellos. Eso nos dejó muchos árboles secos y había que cortarlos por el riesgo de que se caigan ramas”, explicó el Director de Espacios Verdes.