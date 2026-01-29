El viaje Gualeguaychú a Buenos Aires ya incluye el pago del peaje

“En primera instancia se paga con un código QR y escaneo del teléfono, o con Telepase que ya está instalado”, explicó Bradanini.

El vocero de la empresa informó que se está cobrando con pago manual electrónico en sentido Entre Ríos a Buenos Aires. La tarifa para un vehículo particular es de 3772 pesos.

“Las estaciones van a estar, las cuatro. Lo que no existen más, son las cabinas. Si van hoy a Buenos Aires, puede ser que aún se esté trabajando en el sistema y el peaje esté sin barreras, pero para esta noche ya tendría que estar totalmente instalado, inicialmente el pago con QR”, indicó Bradanini.

Respecto a las obras señaló que ya se cumplieron tres semanas y media de trabajo en obras de “bacheo y puesta en valor de la calzada y mantenimiento de las banquinas”.

“Hoy se está trabajando con un trabajo diario, con una planificación, pero también atendiendo las necesidades urgentes de lo que es todo el corredor. Es un trabajo largo, pero la empresa está dispuesta a realizarlo”, detalló.