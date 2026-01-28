Comienza el cobro de peaje en Zárate

Comunicado oficial:

Autovía del Mercosur informa:

Habiéndose culminado los testeos operativos y los protocolos de seguridad exigidos por las empresas provedoras de tecnología, hoy, en horas de la tarde, se dará inicio a la primera etapa de implementación del cobro manual electrónico.

El sistema comenzará a funcionar en la Estación de Peaje Zárate, en las cabinas del sentido norte–sur, mediante billeteras electrónicas y pago a través de código QR, operando desde los tótems de cobro.

En esta etapa inicial, el cobro se realizará exclusivamente mediante billeteras electrónicas y pago a través de código QR. No estarán habilitados los pagos con tarjeta de crédito o débito, ni el sistema NFC de teléfonos celulares.

Los usuarios que transiten por la estación y no puedan abonar con los medios habilitados en el momento tendrán una lectura de patente y podrán abonar posteriormente el peaje a través de la web oficial de AUMESA, donde se habilitará el acceso correspondiente para realizar ese pago.

Este procedimiento no genera multas, recargos ni cobros adicionales, ya que el usuario abonará únicamente el valor normal correspondiente a este tipo de tarifas.

De manera simultánea, los sistemas TelePASE y Telepeaje Plus continuarán funcionando con total normalidad en todos los carriles habilitados.

Se reitera que las personas que no cuenten con TelePASE no se encuentran excluidas ni tienen impedimento alguno para circular por las estaciones de peaje. En caso de no poder efectuar el pago mediante QR en el momento, podrán regularizar cada paso posteriormente a través de la plataforma web, sin inconvenientes.