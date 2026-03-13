Recuperan una moto robada en calle Concordia

Un motovehículo que había sido sustraído en la noche del jueves, fue recuperado horas después por el personal de Comisaría Primera, en inmediaciones de calle Inchausty.

El robo tuvo lugar, alrededor de las 22:30 horas, en calle Concordia, entre Lavalle y Constitución.

El damnificado, un joven de 25 años, aportó de inmediato registros fílmicos donde se observa al presunto autor del hecho, lo que permitió orientar la búsqueda.

A partir de las imágenes, los efectivos identificaron similitudes con un individuo que reside o frecuenta la zona del Hipódromo, por lo que se dispuso un operativo de recorrida en ese sector.

Durante la búsqueda, en calle Inchausty al fondo, en un descampado con malezas y residuos, el personal policial logró observar a un hombre que vestía gorra negra, quien inmediatamente se dio a la fuga.

Hallazgo del rodado y de otros elementos

Tras ingresar al predio, los efectivos localizaron una motocicleta de color rojo, de características coincidentes con la moto denunciada.

En el mismo sector también se encontraron diversas partes del rodado, además de una pechera roja y varios elementos, entre ellos un kit de herramientas para motocicleta, un bolso tipo bandolera y una mochila.

La situación fue informada a la fiscalía de turno. La motocicleta fue reconocida y restituida a su propietario.