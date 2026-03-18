 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale

Recuerdan mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas

Desde el hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia, se realiza en operativo sanitario en la zona céntrica y se recuerda la importancia de vacunación en perros y gatos.

18 Mar, 2026, 17:54 PM

El Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante un operativo sanitario en la zona céntrica, con acciones de vacunación, control y concientización para la comunidad.

 

El operativo comenzó el sábado 14, tras el hallazgo de un murciélago capturado por un vecino en un domicilio céntrico. La dirección de Veterinaria envió el animal al Hospital Centenario, que a su vez remitió la muestra al Laboratorio Central de Referencia de Santa Fe. La técnica de Inmunofluorescencia Directa (IFD) confirmó la presencia del virus rábico.

 

Ivana Zecca, subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, destacó: “El cuidado integral del ambiente fortalece la salud colectiva y la resiliencia de nuestra ciudad. Desde el Gobierno de Gualeguaychú actuamos con prevención estricta ante estos eventos, porque proteger la biodiversidad, incluyendo el rol de los murciélagos como controladores naturales, es tan prioritario como resguardar la salud pública. Así construimos un futuro más sano y equilibrado para todos”.

 

Inmediatamente, el Programa de Zoonosis y Vectores de la provincia notificó al área municipal y al Nodo Epidemiológico. Equipos del Gobierno de Gualeguaychú recorren un radio de 500 metros para vacunar perros y gatos, brindar información sobre tenencia responsable y explicar los pasos a seguir ante la presencia de murciélagos caídos o posibles mordeduras. Las acciones continúan este jueves hasta completar la cobertura en toda la zona.

 

Los protocolos sanitarios incluyen la investigación epidemiológica, la búsqueda de contactos y la aplicación de medidas preventivas para reducir cualquier riesgo. Si bien Entre Ríos se mantiene libre de rabia humana y canina, los murciélagos insectívoros pueden ser portadores del virus. El contagio se produce únicamente por contacto con saliva, a través de mordeduras o lameduras.

 

Estos animales cumplen un rol ecológico clave en la ciudad, ya que contribuyen al control de insectos y mosquitos, favoreciendo el equilibrio ambiental urbano. Por este motivo, se recomienda no eliminarlos, sino manipularlos con precaución: cubrirlos con un recipiente, deslizar un cartón por debajo y trasladarlos a Zoonosis para su evaluación.

 

Ante cualquier mordedura de perro, gato o murciélago, se debe lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato a un centro de salud. Mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas y evitar el contacto con murciélagos caídos son medidas fundamentales de prevención.

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso