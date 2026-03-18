Recuerdan mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas

El Gobierno de Gualeguaychú lleva adelante un operativo sanitario en la zona céntrica, con acciones de vacunación, control y concientización para la comunidad.

El operativo comenzó el sábado 14, tras el hallazgo de un murciélago capturado por un vecino en un domicilio céntrico. La dirección de Veterinaria envió el animal al Hospital Centenario, que a su vez remitió la muestra al Laboratorio Central de Referencia de Santa Fe. La técnica de Inmunofluorescencia Directa (IFD) confirmó la presencia del virus rábico.

Ivana Zecca, subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, destacó: “El cuidado integral del ambiente fortalece la salud colectiva y la resiliencia de nuestra ciudad. Desde el Gobierno de Gualeguaychú actuamos con prevención estricta ante estos eventos, porque proteger la biodiversidad, incluyendo el rol de los murciélagos como controladores naturales, es tan prioritario como resguardar la salud pública. Así construimos un futuro más sano y equilibrado para todos”.

Inmediatamente, el Programa de Zoonosis y Vectores de la provincia notificó al área municipal y al Nodo Epidemiológico. Equipos del Gobierno de Gualeguaychú recorren un radio de 500 metros para vacunar perros y gatos, brindar información sobre tenencia responsable y explicar los pasos a seguir ante la presencia de murciélagos caídos o posibles mordeduras. Las acciones continúan este jueves hasta completar la cobertura en toda la zona.

Los protocolos sanitarios incluyen la investigación epidemiológica, la búsqueda de contactos y la aplicación de medidas preventivas para reducir cualquier riesgo. Si bien Entre Ríos se mantiene libre de rabia humana y canina, los murciélagos insectívoros pueden ser portadores del virus. El contagio se produce únicamente por contacto con saliva, a través de mordeduras o lameduras.

Estos animales cumplen un rol ecológico clave en la ciudad, ya que contribuyen al control de insectos y mosquitos, favoreciendo el equilibrio ambiental urbano. Por este motivo, se recomienda no eliminarlos, sino manipularlos con precaución: cubrirlos con un recipiente, deslizar un cartón por debajo y trasladarlos a Zoonosis para su evaluación.

Ante cualquier mordedura de perro, gato o murciélago, se debe lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato a un centro de salud. Mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas y evitar el contacto con murciélagos caídos son medidas fundamentales de prevención.