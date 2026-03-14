Cementerio Norte impulsa la Boleta Digital para agilizar trámites y reducir el uso de papel

El Cementerio Norte promueve la adhesión a la Boleta Digital, una modalidad que permite a los contribuyentes recibir sus comprobantes de pago de manera rápida, segura y sin utilizar papel. La iniciativa busca facilitar los trámites y avanzar hacia una gestión más eficiente y amigable con el ambiente.

A través de este sistema, las boletas llegan directamente al correo electrónico del contribuyente, evitando demoras en la entrega y el riesgo de extravíos. Además, el formato digital permite conservar los comprobantes de manera ordenada y accesible en todo momento.

La implementación de esta herramienta también contribuye a reducir el consumo de papel, acompañando las políticas de cuidado ambiental y modernización de los servicios públicos.

Quienes deseen adherirse a la Boleta Digital pueden hacerlo ingresando al portal: https://activa.gualeguaychu.gov.ar/rim/nuevo?precargar=

El Cementerio Norte atiende todos los días de 7 a 19 h y también brinda información a través de WhatsApp al 3446 679939.

Municipalidad de Gualeguaychú