 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale HOSPITAL

Importante capacitación al personal de Mantenimiento del Hospital

La capacitación consiste en tareas de oficios específicas, entre ellas se destacan las especialidades de electricista, gasista y soldadura. 

17 Mar, 2026, 18:51 PM

En el marco de las capacitaciones contantes que se llevan a cabo en las distintas áreas del Hospital Centenario, en esta oportunidad se está realizando una importante formación destinada a los trabajadores de Mantenimiento.

 

La capacitación consiste en tareas de oficios específicas, entre ellas se destacan las especialidades de electricista, gasista y soldadura.

 

Vale destacar que estas formaciones fueron promovidas a través de la Oficina de Personal, y están reconocidas por el Consejo General de Educación, garantizando su profesionalismo y calidad.

 

Es así que durante los próximos meses los trabajadores adquirirán nuevas habilidades, que repercutirán en un mejor servicio a la institución y a la comunidad.

Temas

HOSPITAL

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso