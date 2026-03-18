Gualeguaychú se prepara para un nuevo fin de semana largo con propuestas turísticas y culturales

Durante esos días, la ciudad ofrece paseos por la costanera y espacios naturales, visitas a museos, acceso a complejos termales y una amplia oferta gastronómica que forma parte de los atractivos turísticos de Gualeguaychú.

Entre las experiencias que se pueden realizar se encuentra el Camino del Vino, un circuito enoturístico que permite visitar viñedos y bodegas de la región, conocer los procesos de elaboración y participar de degustaciones en distintos establecimientos del departamento. Quienes deseen conocer más sobre el recorrido y los emprendimientos que lo integran pueden consultar la información disponible en https://gualeguaychu.tur.ar/caminodelvino.

Además, durante el fin de semana se realizará el Festival de San Patricio, el sábado 21 y domingo 22 de marzo en el predio de Costanera Sur, con bandas en vivo, DJ, cervecerías artesanales y patio gastronómico. La programación incluye presentaciones de grupos musicales locales y regionales.

También se realizará la celebración de San Patricio con cerveza artesanal, gastronomía, música en vivo y propuestas culturales este sábado desde las 17 h en la Vieja Terminal.

El martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”, ubicado en Casa De Deken, permanecerá abierto en su horario habitual de 10 a 13 y de 17 a 20 h, permitiendo a residentes y visitantes recorrer este espacio dedicado a la memoria y la historia reciente.

Con estas propuestas, la ciudad suma distintas opciones para disfrutar de una escapada durante el fin de semana largo en contacto con la naturaleza, la cultura y la producción local.