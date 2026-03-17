Robo millonario en Alsina Materiales

Casella contó en RADIO MÁXIMA que los delincuentes habrían ingresado tras desprender una chapa y manifestó que contaron con el tiempo suficiente para efectuar el robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, en barrio San Isidro. Robaron de la oficina del local, celulares y notebooks. Mientras que desde el sector de ferretería sustrajeron herramientas eléctricas y otras manuales.

“Abrieron una de las puertas de acceso y salieron caminando. Uno siempre está pensando en vender, no en cual es la falla para que te entren a robar. Hoy cualquier herramienta vale arriba de cien mil pesos, entre todas es un monto importante”, señaló.

Los elementos robados fueron llevados una bolsa de consorcio. También se llevaron la memoria del sistema de vigilancia que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad, por lo que debieron solicitar la ayuda de los vecinos y las imágenes de sus cámaras.

“Hoy la policía está atada de manos, la justicia no está a la altura de la situación. Necesitamos un poco más de respuestas. Se que lo que nos robaron no lo vamos a recuperar, ya lo damos por perdido”.