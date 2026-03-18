“La comunicación con el vecino es fundamental”: piden alertar sobre árboles en riesgo tras la tormenta

La tormenta registrada ayer provocó la caída de árboles y daños en el cableado urbano en diferentes puntos de la ciudad, también algunos incidentes materiales, aunque sin reportes de gravedad.

Según detalló Montefinale, “fue un viento fuerte que impactó en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en la zona de San Martín al fondo, especialmente en calle Gualeguay, donde se arrancó parte del tendido telefónico”. En ese sentido, explicó que “cuando se caen tendidos completos, arrastran cosas a su paso y hace que se generen estos problemas”.

Entre los hechos registrados, mencionó además, que en calle Paraná “un árbol cayó sobre un vehículo”, aunque aclaró que “hasta ahora no hemos reportado daños de gravedad, sí daños materiales”.

Ante este tipo de situaciones, destacó el rápido despliegue de las distintas áreas municipales. “Se trabajó en conjunto con Defensa Civil, que nos pasa los datos permanentemente, y con Obras Públicas, que desplegó maquinarias y camiones de Higiene Urbana para actuar más rápido. Cuando pasan estas cosas salimos rápido porque calculamos que empiezan los inconvenientes”, remarcó.

Respecto a los hechos registrados ayer, sostuvo que el árbol que se cayó, ya tenía "una fisura importante". “La comunicación con el vecino es fundamental. Nosotros hacemos trabajo preventivo, pero la ciudad es muy grande y hay muchos árboles”, expresó.

En este sentido pidió a la comunidad estar atenta a ciertos signos que pueden anticipar riesgos. Entre ellos, mencionó el secado de ramas, que puede darse desde la parte superior hacia abajo, como indicador de problemas fitosanitarios. “Cuando la rama se seca, se puede prever que el árbol tiene un problema”, explicó.

También recomendó observar daños tras las tormentas, como grietas en el tronco, levantamiento de baldosas o movimientos en la tierra. “Cuando se observa esto, es probable que, en una próxima tormenta, el árbol caiga”, advirtió.

“Queremos que los árboles se mantengan el mayor tiempo posible, pero a veces, por su diámetro o por daños, han cumplido su ciclo y se autoriza su extracción”, indicó.