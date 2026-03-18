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Memoria y agenda local, los temas abordados en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante inició el período legislativo 2026 con el ingreso de iniciativas relacionadas a derechos humanos, cultura y gestión administrativa.

18 Mar, 2026, 17:23 PM

El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú llevó adelante este miércoles su primera sesión ordinaria del año, dando inicio a la actividad legislativa 2026.

 

Entre los temas abordados, se destacaron iniciativas vinculadas al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el ingreso de proyectos para declarar de interés municipal tanto la jornada conmemorativa como las actividades impulsadas por organizaciones de la ciudad. En ese marco, se presentó una nota de la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú solicitando el reconocimiento institucional de la marcha y acto previstos en Plaza San Martín.

 

Durante la sesión también se dio ingreso a expedientes remitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal vinculados a estados contables, ampliaciones presupuestarias y programas en ejecución, además de iniciativas orientadas al desarrollo productivo y social.

 

Asimismo, se incorporaron proyectos para declarar de interés municipal distintas propuestas culturales, eventos y actividades comunitarias que se desarrollarán en la ciudad a lo largo del año.

 

De esta manera, el Concejo Deliberante puso en marcha su agenda de trabajo con una sesión que combinó el tratamiento de temas vinculados a la memoria colectiva con el ingreso de herramientas para la gestión y el desarrollo local.

 

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