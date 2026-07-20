Gualeguaychú bajo un cielo gris: así será la semana en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa días de humedad elevada y precipitaciones aisladas, aunque se espera una mejoría hacia la mitad de la semana.

Este lunes, la jornada en Gualeguaychú se presenta con cielo cubierto y condiciones de inestabilidad. Las temperaturas oscilan entre los 8°C y los 15°C, acompañadas por vientos del sector sureste que alcanzan velocidades de hasta 22 km/h.

La humedad, que alcanza niveles cercanos al 90%, mantiene una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% durante toda la jornada.

¿Qué esperar para los próximos días?

La inestabilidad predominará durante las primeras 48 horas de la semana, con una persistencia de lluvias aisladas hacia el martes y miércoles. Sin embargo, el panorama cambia notablemente a partir del jueves. Se espera que la nubosidad comience a despejarse, dando paso a jornadas con cielo mayormente nublado, pero sin precipitaciones importantes. Para el viernes, el termómetro experimentará un leve ascenso, con una máxima estimada en torno a los 17°C, marcando un cierre de semana más agradable en comparación con los días previos.