Asfaltado 150 cuadras: este lunes se inicia la base de suelo cemento en calle Andrade

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con los trabajos en el Cuadrante N°1 del plan de asfaltado de 150 cuadras, y a partir de este lunes se comenzará con el proceso de suelo cemento en el tramo de calle Andrade entre San Vicente de Paul y Pasteur, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan realizar estas labores.

Estos trabajos consisten en mezclar el suelo natural con cemento y agua para lograr una base rígida y estable, capaz de soportar el tránsito vehicular sin deformarse ni agrietarse con el paso del tiempo, requisito indispensable antes de aplicar la carpeta asfáltica definitiva.

Por su parte, en el resto de las arterias del Cuadrante N°1 continúa el chequeo de las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta.

Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

En las calles donde ya finalizó el relevamiento, las cuadrillas realizan el desmonte de la calzada para lograr la remoción de suelo y despejar el camino para la posterior compactación y nivelación.

En lo que refiere a las tareas específicas de calle Andrade, las cuadrillas usan un compactador de rodillo pata de cabra que recorre metro a metro la superficie removida y hunde sus tacos para lograr una compactación profunda y pareja.

La obra se enmarca en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

La iniciativa del plan de asfaltado de 150 cuadras impulsado por el intendente Mauricio Davico busca que cada intervención de este tipo transforme la vida cotidiana de los vecinos, mejore el tránsito, valorice las propiedades y facilite tráfico vehicular en zonas que históricamente vieron dificultado el acceso inmediato.