Rige un alerta amarillo por tormentas para Gualeguaychú y la región

De acuerdo al informe, el aviso también comprende los departamentos Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón, además de localidades del norte de la provincia de Buenos Aires, como Zárate, Campana, San Pedro, Baradero y Ramallo, entre otras.

El organismo advirtió que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas, con probabilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas de viento y fuerte actividad eléctrica.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Desde los organismos de emergencia recomendaron mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y extremar las precauciones, evitando actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

La próxima actualización del pronóstico está prevista para las 7:00 de este domingo.