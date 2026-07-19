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Guale SINIESTRO VIAL

Tremendo impacto: una Hilux chocó contra la parte trasera de un camión

Un siniestro vial se registró este sábado por la noche en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Gualeguaychú.

19 Jul, 2026, 12:40 PM
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El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 h, en sentido norte-sur, cuando una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 64 años impactó contra la parte trasera de un camión Iveco Tector que circulaba con acoplado, cargado con leche.

 

Tras la colisión, la camioneta quedó detenida sobre el cantero central de la autovía, a la espera del servicio de grúa para su remoción. No se registraron personas lesionadas.

 

Las causas del siniestro aún son materia de investigación y serán determinadas mediante las pericias correspondientes.

 

Fuente: A24 Camioneros.

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