 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PUEBLO BELGRANO

Pueblo Belgrano trabaja en un predio para el deporte y la cultura

Personal municipal comenzó con los trabajos de puesta en valor del Predio Multipropósitos ubicado sobre Avenida Veronesi.

17 Jul, 2026, 19:19 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Los primeros trabajos tuvieron que ver con la limpieza y nivelación del terreno, que demandaron tres días de labor, utilizando topadoras y motoniveladoras del Municipio.

 

También se trabajó en la demarcación de los ingresos principales al predio y calles internas de circulación, especialmente para los vehículos que trabajaron en el lugar.

 

“Se trata de un espacio pensado para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales, que permitirá seguir generando lugares de integración, participación y crecimiento para toda la comunidad” expresó el intendente Francisco Fiorotto, quien añadió que “seguimos avanzando en la construcción de un Pueblo Belgrano con más espacios públicos para disfrutar y compartir”.

 

El predio tiene 5 hectáreas y se encuentra ubicado sobre Avenida Veronesi frente a la Escuela 113 Tabaré, y es de fácil acceso y cuenta actualmente con monitoreo por videovigilancia y buena iluminación.

Temas

PUEBLO BELGRANO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso