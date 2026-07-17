Pueblo Belgrano trabaja en un predio para el deporte y la cultura

Los primeros trabajos tuvieron que ver con la limpieza y nivelación del terreno, que demandaron tres días de labor, utilizando topadoras y motoniveladoras del Municipio.

También se trabajó en la demarcación de los ingresos principales al predio y calles internas de circulación, especialmente para los vehículos que trabajaron en el lugar.

“Se trata de un espacio pensado para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y culturales, que permitirá seguir generando lugares de integración, participación y crecimiento para toda la comunidad” expresó el intendente Francisco Fiorotto, quien añadió que “seguimos avanzando en la construcción de un Pueblo Belgrano con más espacios públicos para disfrutar y compartir”.

El predio tiene 5 hectáreas y se encuentra ubicado sobre Avenida Veronesi frente a la Escuela 113 Tabaré, y es de fácil acceso y cuenta actualmente con monitoreo por videovigilancia y buena iluminación.