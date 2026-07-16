Denuncian vertido de efluentes desde el Parque Industrial de Gualeguaychú tras rotura de un caño

Un nuevo incidente ambiental ha generado preocupación entre vecinos del barrio Don Pedro. En las últimas horas, se produjo la rotura del caño de impulsión principal —ubicado a la altura de la garita de acceso al Parque Industrial Gualeguaychú—, el cual tiene como función trasladar los efluentes ya tratados hacia la otra margen de la ruta.

Según testimonios recogidos en el lugar, la rotura del ducto obligó a los responsables de la planta a realizar maniobras de urgencia para evitar un colapso mayor. Con el objetivo de desagotar la cañería afectada, se procedió a liberar el contenido directamente al ambiente.

Testigos presenciales del hecho señalaron que la falla del sistema no sería un evento aislado, sino la consecuencia directa de una notoria falta de mantenimiento. Según estas fuentes, el sistema presenta válvulas rotas y un deterioro en sus componentes clave, elementos que fallaron en el momento crítico.

Este vertido ocurre en un momento de especial sensibilidad judicial. El Parque Industrial de Gualeguaychú enfrenta actualmente una causa judicial por contaminación, donde se investiga precisamente la gestión de sus efluentes y su impacto en el ecosistema local.

La rotura y posterior descarga de este líquido, al ocurrir en medio de un proceso judicial abierto, suma un elemento que seguramente será incorporado al expediente.