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Guale POLICIALES

Un delincuente solitario robó en una carnicería céntrica tras romper dos accesos

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en la intersección de Pellegrini y 3 de Caballería. El ladrón fue captado por las cámaras de seguridad del local.

17 Jul, 2026, 12:41 PM
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Un delincuente solitario ingresó a la carnicería ubicada en la esquina de Pellegrini y 3 de Caballería.

 

El ingreso se produjo exactamente a las 3:10 de la madrugada. El sujeto, cuya identidad ya es objeto de investigación por parte de las autoridades, utilizó un hierro con punta y mango —hallado posteriormente en la escena— para forzar y romper el candado de la cortina principal. No conforme con ese primer obstáculo, el individuo logró ingresar al local tras patear y violentar una segunda puerta interna que protegía el salón de ventas.

 

Una vez dentro, el asaltante se dirigió directamente hacia la zona de caja, de donde sustrajo el dinero en efectivo que había quedado como fondo para la jornada comercial. Asimismo, el ladrón se apoderó de dos cartones de cigarrillos antes de darse a la fuga, abandonando en el lugar la herramienta que utilizó para cometer el ilícito.

 

El propietario del establecimiento, Ignacio Ramaglia, radicó la denuncia correspondiente en sede policial de manera inmediata. Como prueba fundamental para la causa, entregó las filmaciones obtenidas por el sistema de cámaras de seguridad del propio local y el hierro utilizado por el ladrón.

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