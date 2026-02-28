Estremecen los relatos: el maltratador de animales degolló a un perro y se lo dio a los chanchos

Ivana Martínez, del grupo proteccionista de animales Patrulla Felina Guale, reveló en RADIO MÁXIMA que el maltratador de animales cuyo caso se viralizó en un video, un día degolló a un perro y se lo dio de comer a los chanchos que tenía en su casa.

Además, el mismo hombre domiciliado en barrio Totó Irigoyen, zona sur de la ciudad, amenazó a chicos del lugar con un machete, entre otros peligrosos desequilibrios de conducta.

El hombre de 65 años, que tiene ingresos a la Policía por robos y otros hechos, tenía caballos, ovejas, cerdos y perros, a todos en muy mal estado de alimentación y víctimas de habituales maltratos. Desde el grupo proteccionista llaman a realizar denuncias sobre el tema en Fiscalía, y a colaborar con alimentos, ya que fueron llevados a un campo.

Ivana Martínez relató que inicialmente, luego de la viralización del video donde el hombre golpea a un perro en el piso con un palo, se iniciaron acciones judiciales y comenzaron a conocerse otros casos infernales de maltrato animal.

Perro degollado

“La denuncia iba radicada para los perros. Se hicieron tres allanamientos por esta razón. Quedaba ampliar para los otros animales que estaban en esta situación. Había degollado a uno delante de la vecina de enfrente, hace unos días atrás. Y se lo dio de comer a los chanchos”, indicó.

Agregó Ivana que “cuatro vecinas denunciamos por estos y otros animales y eso pesó para sacar al resto de los animales. No es solo sacarlos era también tener un lugar para llevarlos. Tener un lugar de tránsito. La policía no podía entrar sin una orden, y con este hombre avisado de la denuncia judicial podía pasar cualquier cosa”.

Dijo también que “no era fácil conseguir un campo para llevar, caballos, ovejas y chanchos. Están todos bien los animales. Un señor nos ofreció su campo. Los perritos ya están en tránsito. Todos en alto grado de desnutrición, animales flaquitos con un hambre voraz”.

Sobre el maltratador de animales, manifestó que “los vecinos no lo quieren, ha corrido a los chicos con machete, a un chancho le pegó con un machete en la cabeza. Anoche hablé con la vecina por la seguridad de ellas, para saber cómo estaban. Les gritaba cosas”.

El origen

Sobre el origen del conocimiento de lo que ocurría en esa vivienda, Ivana contó que “me pone en aviso la hermana de la vecina de enfrente. Estaban desesperadas y no sabían que hacer. Vienen viviendo situaciones tremendas con este señor. Sabemos que corríamos un riesgo porque si se enteraba los podía matar a los animales o hacerlos desaparecer. Yo viralicé el video de él golpeando a la perrita. Se armó un grupo y nos empezamos a movilizar, las redes sociales ayudan mucho”.

“Todo corría riesgo, era jugarnos a vitalizar el video. La muerte ya la tenían asegurada con ese hombre los animales. Tendrán que hacerle un seguimiento. No sé a qué área corresponderá para que este hombre no tenga más animales. Las vecinas están aterradas. No pueden vivir con ese hombre ahí”, expresó.

Dijo también que “el día del video le pegó también a otra perrita. Le puso un bozal para que no gritara, fue tremendo lo que vivieron las vecinas”.

Cómo ayudar

Para los animales recuperados, Ivana Martínez dijo que “necesitamos pasto, maíz para recuperar a esos animales que están en muy mal estado”.

Para contacto en Instagram: Cuatro patas presente. Y Patrullafelinaguale