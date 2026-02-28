 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO

Vuelco en la Ruta 14 dejó un herido grave y cuatro lesionados leves

Un automóvil Renault Logan volcó en la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 17,5, y dejó como saldo una persona con lesiones graves y cuatro con heridas leves.

28 Feb, 2026, 14:57 PM

El siniestro ocurrió alrededor de las 07:30, cuando el vehículo viajaba desde Zárate (Buenos Aires) hacia Corrientes Capital. El rodado era conducido por un hombre de 68 años, quien se trasladaba junto a su esposa, de 65, y sus tres hijos, de 24, 28 y 43 años.

 

Según manifestó el conductor, el vuelco se produjo luego de que reventara uno de los neumáticos, lo que provocó la pérdida de control del vehículo y el posterior despiste con vuelco.

 

Los acompañantes fueron trasladados en primera instancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, y posteriormente también el conductor fue derivado para su atención médica. Todos presentaron lesiones leves, excepto el hombre de 43 años, quien sufrió una luxación de hombro izquierdo, considerada de carácter grave.

 

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, Bomberos Voluntarios de Ceibas, Gendarmería Nacional y personal de Seguridad Vial, mientras se realizaban las pericias correspondientes.

