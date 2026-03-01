Mucho público en el cierre del Carnaval de Gualeguaychú: el martes se conocerá la ganadora

La Fiesta Nacional Carnaval del País culminó con un desfile inolvidable y ahora se aguarda la apertura de sobres el próximo martes.

La undécima y última noche del Carnaval del País 2026 dejó una huella imborrable con más de 24 mil personas, según la organización, que colmaron las tribunas y los sectores preferenciales para despedir una edición altamente competitiva.

Las cuatro comparsas, Marí Marí, O’ Bahía, Papelitos y Ara Yeví –en ese orden- entregaron lo mejor de sí en el último desfile de la temporada por los 500 metros de la pasarela más linda de la Argentina: carrozas monumentales, ballets de altísima precisión, batucadas que hicieron temblar el suelo y portabanderas que elevaron la emoción al máximo.

Entre los miles de asistentes se destacó la presencia de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien vivió de cerca la pasión de esta gran fiesta que une a todos bajo la magia del carnaval.

Una vez que la última comparsa culminó su desfile, la celebración no terminó. El After Billboard de Carnaval mantuvo la pista encendida con el show en vivo de Julián Serrano que puso el broche de oro con su carisma y energía. Miles de presentes bailaron celebrando el cierre de una temporada que superó todas las expectativas.

Ahora, toda la mirada está puesta en el martes, día en que se realizará la apertura de sobres y se conocerán los ganadores de las categorías: mejor batucada, mejor pasista, mejor portabandera, mejor música y, por supuesto, la comparsa que se alzará con la Copa Carnaval del País 2026.