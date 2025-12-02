Los enfermeros autoconvocados vuelven a marchar este viernes: “El aplauso quedó en la pandemia”

La nueva convocatoria está prevista para este viernes, a las 18 horas, desde Rocamora y Urquiza, hacia al Hospital. Diez departamentos de la provincia adhirieron a la medida.

“Lo de la pandemia quedó ahí, en el aplauso. Tenemos vocación, pero sin salario digno es explotación. Los aplausos quedaron en el olvido. Y nosotros necesitamos que reconozcan nuestra profesión. Enfermería es el pilar de la salud, el que está siempre”, destacó.

Lucía Almada manifestó que “ahora el gobernador nos dio la espalda porque tiró las paritarias para febrero”.

“Pedimos apertura de paritarias, que los gremios se sienten en serio a negociar”, pidió la trabajadora.

El sector pide mejoras salariales, pases a planta permanente, entre otras problemáticas que atraviesan enfermeras y enfermeros de la ciudad. “Hay deuda de horas extras, a mí me deben un año de horas extras, a otros ocho meses”, indicó Lucía, y agregó que “nuestro básico es 267 mil pesos, es imposible sostener un hogar, la mayoría tiene un pluriempleo y eso hace perder calidad de atención al paciente”.