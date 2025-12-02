Castillo: “El talento que hay en la ciudad es impresionante”

El secretario de Cultura subrayóó la importancia de distintos eventos que se llevaron adelante en los últimos días, como el Carnaval Con Todos, Guale Joven y la muestra retrospectiva en blanco y negro de los corsos Matecito.

“No hacemos otra cosa que maravillarnos con la calidad y la cantidad de talento que tenemos entre nuestros jóvenes. Parte de todo eso después lo vemos reflejado en la cultura carnavalesca que tiene nuestra ciudad”, resaltó Castillo.

Asimismo, resaltó el acompañamiento que los participantes recibieron desde las distintas áreas municipales y destacó la libertad al momento de crear. “Queremos ir acompañando las diferentes miradas de los jóvenes”, afirmó el funcionario.