En supermercados se empezaron a mover lentamente los Productos Navideños

Los productos navideños más demandados son pan dulce, turrón, garrapiñada, sidras y espumantes. Los precios varían según las marcas. Desde dos mil y tres mil pesos, contó Yasmín, cajera de un supermercado local.

Las promociones incluyen descuentos sobre el costo de la segunda unidad.

Los turrones se consiguen a dos por 1150 pesos, mientras que los más económicos se consiguen por un poco más de 500 pesos. “Se vende bastante”, observó la comerciante.

La comerciante señaló también, que armaron una Canasta Navideña con un valor promedio en 13 mil pesos, que incluye un budín, un pan dulce, una garrapiñada, entre otros productos.

Las sidras se consiguen desde los 3 mil pesos, hasta 11 mil, con descuentos sobre la segunda unidad.