Cuales son las calles afectadas por trabajos de bacheo en la zona céntrica

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en la zona del micro y el macrocentro de la ciudad debido a trabajos de bacheo y arreglos en la traza vial

Las calles que estarán interrumpidas los próximos días por hormigonado de baches son:

San Juan, entre Roca y Santiago Díaz

Rocca, entre Colombo y Rivadavia

Gervasio Méndez, entre Italia y Churruarín

Por su parte, las calles que estarán interrumpidas de manera completa o parcial por apertura de baches son:

Aguado y Urquiza

Nogoyá, entre Colombo y Rivadavia

Santa Fe, entre Luis N. Palma y Urquiza

Gualeguay y Bolívar

Doello Jurado, entre Maipú y Ayacucho

Doello Jurado, entre Rucci y Rocamora

San Martín, entre Ayacucho y Maipú

3 de Caballería, entre Aguado y Constitución

Bolivar e Italia

A estas calles se suman las que fueron intervenidas a comienzo de la semana y que están próximas a ser habilitadas nuevamente:

Montrevideo, entre Urquiza y San Martín

Luis N. Palma, entre Irigoyen y Magnasco

Urquiza y Alem (media calzada, por lo que se solicita circular con precaución)

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por ese motivo que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

Estas tareas emprendidas forman parte de una política sostenida de mantenimiento vial, orientada a mejorar la seguridad, la transitabilidad y el estado general de la infraestructura urbana debido a que la reparación oportuna de la calzada reduce riesgos, optimiza la circulación y contribuye a una ciudad más ordenada y funcional para vecinos y visitantes.

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