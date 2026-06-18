500 estudiantes prometerán lealtad a la Bandera este viernes

El acto se realizará sobre calle Urquiza. En la explanada de la Iglesia Santa Teresita se ubicará el palco Oficial con las autoridades, mientras que en la Plaza Belgrano se formarán los estudiantes. Silvia Videla, responsable de Ceremonial y Protocolo, brindó los detalles en RADIO MÁXIMA.

“Lo adelantamos un día por la fiesta de Pueblo Belgrano, sino tendríamos que hacerla muy temprano y que lo chicos fueran muy temprano a la plaza. Directamente lo hacemos un día antes, para liberar también a las fuerzas armadas y de seguridad que también participan de la fiesta de Puelo Belgrano”, explico Silvia.

Son alrededor de 500 alumnos de 16 instituciones educativas de la ciudad. Todos se convocarán en la Plaza Belgrano para vivir la jornada festiva. “Estamos contentos con una muy linda convocatoria que van a prometer lealtad a la bandera”, indicó.

Silvia Videla, responsable de Ceremonial y Protocolo

El acto dará inicio a las 10:30 horas. Se realizará el izamiento de la bandera, el himno nacional, la marcha a Entre Ríos, habrá una ofrenda floral, una oración litúrgica y un minuto de silencio por la Bandera

Las palabras alusivas a la fecha van a estar a cargo de Mauricio Davico, presidente municipal, y después se realizará la promesa de lealtad de parte de los estudiantes.

“Seguidamente, a todos los ciudadanos que quieran prometer lealtad a nuestra bandera, la tomará el señor presidente municipal. La promesa de lealtad a la bandera la tomará la directora de la departamental de escuelas, Marta Landó, escoltada por los veteranos y familiares de la guerra de Malvinas”, anticipó.

Terminado el acto se realizará además, el desfile con los veteranos de Malvinas y las fuerzas de Seguridad: Ejercito, Prefectura y Gendarmería, Policía Federal, Policía de Entre Ríos, Personal de la Unidad Penal y Bomberos.