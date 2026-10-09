Plata, oro y trabajo artesanal: así es el mate creado en Gualeguaychú para Messi

Carboni brindó declaraciones a Radio Máxima, y contó la experiencia. “Mates hay de todas clases y quisimos hacer algo único y distinto, lo logramos y estamos más que felices. Se trabajó en conjunto y se logró una idea entre todos, eso es lo que eleva el producto”, destacó.

El mate utilizado es de calabaza del modelo torpedo, forrado en cuero crudo, con costura de soguería. Tiene una base de alpaca y bronce, bañada en plata y oro. La virola es de alpaca y bronce, bañada también en plata y oro.

“Cada dije y cada detalle está hecho cien por ciento a mano. Es un mate artesanal. Los dijes de la Copa del Mundo y de la Copa América, están hechos por un orfebre y el Gracias Capitán, es un calado a mano en bronce”, explicó.

Cada artesano local aportó su experiencia y su talento para lograr un obsequio único. Preparar el mate y la bombilla llevó unos quince días aproximadamente.

El regalo fue acompañado con una leyenda, y un empaque especial. “Lo que hicimos en la contratapa fue una leyenda, una dedicatoria para él. Le dijimos que ese mate lo hicimos varias manos artesanales de Entre Ríos y que simplemente queríamos decirle gracias”, contó. El modelo, por tratarse de un diseño único y exclusivo, lleva un sello que lo distingue como único.

Carboni señaló que pudieron constatar que el mate llegó al predio de la AFA, y esperan que en los próximos días pueda llegar a manos de Leo. “La AFA tenía varios regalos para hacerle llegar, fue todo a puertas cerradas. Tenemos fe de que va a salir una fotito”, indicó.